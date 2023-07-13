ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски "Калібрів" і дронів

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 00:18
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски "Калібрів" і дронів
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні вночі, 13 липня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" та дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Ракетну загрозу оголошено у південних та центральних областях, на півночі України фіксують прольоти ударних безпілотників типу "Шахед".

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски &quot;Калібрів&quot; і дронів

В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати оголошену у регіонах повітряну тривогу.

У КМВА попередили про атаку дронів

"Увага! Загроза застосування ворогом ударних БПЛА! Прямуйте до укриттів", йдеться у повідомленні керівника КДВА.

"Калібри" летять у бік Черкаської області

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що крилаті ракети "Калібр" прямують у бік Черкаської області, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

У Черкаській області – ракетна загроза

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив, що в області – підвищена небезпека, пов'язана з ракетною загрозою.

"Калібри" летять на захід

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що крилаті ракети "Калібр" рухаються у напрямку західних регіонів України.

У Львівській області закликали не ігнорувати тривогу

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав не ігнорувати повітряну тривогу у регіоні.

Нічні атаки крилатими ракетами та дронами-камікадзе

Російські війська регулярно атакують регіони України ударними безпілотниками, які купують у Ірану.

Так, минулої ночі, 12 липня, російська армія вкотре атакувала Україну іранськими "Шахедами". Окупанти випустили 15 дронів із північно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона збила 11 ударних безпілотників.

Крім того, 11 липня окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Загалом вони застосували 28 одиниць ударних безпілотників, 26 із яких збили українські захисники.

Як зазначили в КГВА, всі дрони, що летіли у бік Києва, були знищені. В Одеській області під удар потрапив зерновий термінал, що знаходиться на території одного з морських портів Одеської області. Після атаки там почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Вторгнення Росії до України воздушная тревога
NEWS
Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО
Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО