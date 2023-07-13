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В Києві пролунали вибухи, ППО працює по дронах: що відомо

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Київ, Четвер 13 липня 2023 01:33
В Києві пролунали вибухи, ППО працює по дронах: що відомо Фото: в Києві чути вибухи, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Під час повітряної тривоги вночі, 13 липня, у Києві було чути звуки вибухів. Працюють сили протиповітряної оборони. Уламки пошкодили житлові будинки у кількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

За даними Київської обласної військової адміністрації, у повітряному просторі зафісковано безпілотники, сили ППО працюють по ворожих цілях.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - зазначають в ОВА.

Працює ППО

У Київській міській військовій адміністрацій також підтвердили роботу сил протиповітряної оборони в столиці.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Наслідки повітряної атаки на Київ

У КМВА повідомили, що у Солом'янському районі столиці, зафіксоване ймовірне падіння уламків.

"Пошкодження та постраждалі уточняються. Екстрені служби виїхали на місце пригоди", - йдеться у повідомлення.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що через вибухи кілька викликів екстрених служб - у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці.

Кличко додав, що у Дарницькому районі через падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку. Попередньо, є травмовані. Також, у Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку.

"Двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі столиці", - повідомив мер Києва.

Також, загорання сталося у нежитловій будівлі у Подільському районі, на місці працюють пожежно-рятувальні служби.

В КМВА опублікували фото наслідків падіння уламків у Дарницькому, Соломʼянському і Шевченківському районах

Реакція світової спільноти

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у Twitter: "У Києві пролунали гучні вибухи. Мабуть, агресор відзначає саміт НАТО. Все марно".

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що прокинулась від авіанальоту на Київ, зовсім поруч чула гучний удар.

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр". Під час повітряної тривоги звуки вибухів лунали у Хмельницькому.

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