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Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море, - ОК "Юг"

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Четверг 13 июля 2023 03:28
Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море, - ОК "Юг" Фото: оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море, в ОК "Юг" предупреждают о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море находится три ракетоносителя – 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "Калибров" вырос до 20. Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги: реагируйте сознательно и оперативно", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Ночная атака на Украину 13 июля

Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Вскоре сообщалось о громких взрывах, а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Запорожье и Кропивницком.

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