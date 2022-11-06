Окупанти заявили про закриття руху Кримським мостом: що відомо

Кримські окупанти заявили про закриття Керченської переправи у вівторок, 8 листопада. Причиною нібито стане "проведення технічних робіт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.
"8 листопада 2022 року з 04:00 до 16:00 рух автомобілів Кримським мостом буде зупинено у зв'язку з проведенням технологічних робіт", - написав він.
При цьому місцевих просять "не планувати поїздки" з Криму, а вантажним автомобілям рекомендують "обирати маршрут через нові території РФ (окуповані території України, - ред.)".
Як повідомлялося, підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь.
Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав "терактом". Практично одразу в РФ заявили, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією Служби безпеки України.
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