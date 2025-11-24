Окупанти заявили про "солдатів КНДР" в Запорізькій області: у ЦПД відповіли

Інформація, яку поширили російські пропагандистські ЗМІ про нібито прибуття північнокорейських військових на Запорізький напрямок, не має підтвердження.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram .

Також російська пропаганда поширювала фейки про "оточення" українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та нібито роботу "загороджувальних загонів", які блокують відхід Сил оборони. 21 листопада ці твердження були офіційно спростовані українськими військовими.

При цьому не було вказано жодної кількості "солдатів", а також не надано жодних фото чи відеодоказів.

Раніше російські ЗМІ почали масово розганяти повідомлення про нібито перекидання північнокорейських військових у район Гуляйполя після двомісячних тренувань на російських полігонах.

"Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження", - написав Коваленко.

Співпраця Росії та КНДР

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Північна Корея стала одним із ключових союзників Кремля - надсилаючи боєприпаси, зброю та військових.

Ще на початку листопада повідомлялось, що на кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції.

За даними розвідки Південної Кореї, з 10 тисяч - понад тисяча північнокорейських інженерів залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах.

Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.

Також відомо, що у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство".