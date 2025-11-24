Оккупанты заявили о "солдатах КНДР" в Запорожской области: в ЦПД ответили
Информация, которую распространили российские пропагандистские СМИ о якобы прибытии северокорейских военных на Запорожское направление, не имеет подтверждения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", - написал Коваленко.
Что предшествовало
Ранее российские СМИ начали массово разгонять сообщения о якобы переброске северокорейских военных в район Гуляйполя после двухмесячных тренировок на российских полигонах.
При этом не было указано никакого количества "солдат", а также не предоставлено никаких фото или видеодоказательств.
Также российская пропаганда распространяла фейки об "окружении" украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и якобы работе "заградительных отрядов", которые блокируют отход Сил обороны. 21 ноября эти утверждения были официально опровергнуты украинскими военными.
Сотрудничество России и КНДР
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Северная Корея стала одним из ключевых союзников Кремля - присылая боеприпасы, оружие и военных.
Еще в начале ноября сообщалось, что на границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции.
По данным разведки Южной Кореи, из 10 тысяч - более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.
Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.
Также известно, что в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве".