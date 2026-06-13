Окупанти заявили про нові атаки ЗСУ по мостах до Криму: що відомо про наслідки

За словами так званого "губернатора" Херсонської області, сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи окупантів нібито збили цієї ночі 25 ударних безпілотників.

Мости знову під ударом

Безпілотники нібито атакували переправи на напрямку Чонгара. Рух у бік пропускного пункту "Джанкой" зараз перекрито.

Також, як стверджує Сальдо, вночі ЗСУ завдали удару по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Конструкцію вже обстежили фахівці.

"Ворог намагається бити по транспортній інфраструктурі, щоб створити проблеми людям", - заявив Сальдо.

Рух мостом через Арабатську стрілку зараз запущено у реверсивному режимі - тобто по одній смузі в обидва напрямки почергово.

Також Сальдо заявив про ураження бензовозів, пошкодження моста на дорозі Генічеськ-Стрілкове і моста в Чонгарі.