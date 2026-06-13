Оккупанты заявили о новых атаках ВСУ по мостам в Крым: что известно о последствиях

По словам так называемого "губернатора" Херсонской области, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы оккупантов якобы сбили этой ночью 25 ударных беспилотников.

Мосты снова под ударом

Беспилотники якобы атаковали переправы на направлении Чонгара. Движение в сторону пропускного пункта "Джанкой" сейчас перекрыто.

Также, как утверждает Сальдо, ночью ВСУ нанесли удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Конструкцию уже обследовали специалисты.

"Враг пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям", - заявил Сальдо.

Движение по мосту через Арабатскую стрелку сейчас запущено в реверсивном режиме - то есть по одной полосе в оба направления поочередно.

Также Сальдо заявил о поражении бензовозов, повреждении моста на дороге Геническ-Стрелковое и моста в Чонгаре.