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Оккупанты нанесли удары по Луцку и Ровно

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Суббота 22 октября 2022 09:18
Оккупанты нанесли удары по Луцку и Ровно Фото: оккупанты нанесли удары по Луцку и Ровно (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по западной Украине. В частности, взрывы прогремели в Луцке и Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов издания "Суспільне".

Так, по информации очевидцев, в Луцке во время масштабной утренней тревоги прогремели несколько взрывов.

Тем временем мэр Луцка в Telegram оставил следующее сообщение: "Внимание. Находитесь в укрытиях. Подробности вскоре".

Местные паблики сообщают, что над городом поднимается столб дыма.

О взрывах сообщают жители Ровно. Там, вероятно, также есть "прилеты".

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны. Уже известно о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

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