Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені

Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.
Також повідомлялося, що сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Крім того, що в Україні вдруге за ніч було оголошено масштабну повітряну тривогу .
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