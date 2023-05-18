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Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Одещина. Ракетна атака вночі: більшість ракет ворога збита над морем Силами ППО. На жаль, є попадання в промисловий об'єкт: одна людина загинула, двоє поранені", - йдеться у повідомленні Братчука.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

Також повідомлялося, що сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, що в Україні вдруге за ніч було оголошено масштабну повітряну тривогу .

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