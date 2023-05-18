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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Четвер 18 травня 2023 00:14
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не надходило. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Раніше ми писали, що в Україні пізно ввечері 17 травня оголосили масштабну повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії.

Також ми писали, що окупанти з початку цього тижня посилили обстріл Харківської області. Також повідомлялося про вибухи в Одесі.

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