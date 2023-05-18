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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть погибший и раненые

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 мая, нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Одещина. Ракетная атака ночью: большинство ракет врага сбито над морем Силами ПВО. К сожалению, есть попадание в промышленный объект: один человек погиб, двое ранены", - говорится в сообщении Братчука.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 18 мая, предприняли попытку ракетной атаки на Киев. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.

Также сообщалось, что сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Кроме того, что в Украине второй раз за ночь была объявлена масштабная воздушная тревога.

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