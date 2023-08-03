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Окупанти завдали повторного удару по Херсону, постраждали рятувальники

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Херсон, Четвер 03 серпня 2023 09:44
Окупанти завдали повторного удару по Херсону, постраждали рятувальники Фото: окупанти завдали повторного удару по Херсону, постраждали рятувальники (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська повторно атакували Херсон зранку 3 серпня. Внаслідок обстрілу, який відбувся під час гасіння пожежі у Свято-Катериненському соборі, постраждали четверо рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Також пошкоджена спецтехніка.

У Херсонській ОВА опублікували відео наслідків ранкового обстрілу собору.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон. Наприклад, 1 серпня російські війська атакували лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар, який лише вийшов на посаду. Поранення отримали п'ятеро людей, хоча спочатку повідомлялося про тяжке поранення лише однієї медсестри. Також під час обстрілу 1 серпня загинув поліцейський.

Вночі та зранку 2 серпня місто зазнало чергових атак РФ на житлові будинки, внаслідок чого поранені дві людини.

А сьогодні зранку російські війська обстріляли церкву у центрі Херсона. Внаслідок чого поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент удару.

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