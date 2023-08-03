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Оккупанты нанесли повторный удар по Херсону, пострадали спасатели

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Херсон, Четверг 03 августа 2023 09:44
Оккупанты нанесли повторный удар по Херсону, пострадали спасатели Фото: оккупанты нанесли повторный удар по Херсону, пострадали спасатели (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска повторно атаковали Херсон утром 3 августа. В результате обстрела, который произошел во время тушения пожара в Свято-Екатериненском соборе, пострадали четверо спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон. Например, 1 августа российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб только вышедший на должность молодой врач. Ранения получили пять человек, хотя сначала сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела 1 августа погиб полицейский.

Ночью и утром 2 августа город подвергся очередным атакам РФ на жилые дома, в результате чего ранены два человека.

А сегодня утром российские войска обстреляли церковь в центре Херсона. В результате ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент удара.

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