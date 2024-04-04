Поліцейські на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл під час евакуації людей (відео)

Архівне фото: Поліцейські на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл (facebook.com/don.gunp)

Правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.