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Поліцейські на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл під час евакуації людей (відео)

Донецька область, Четвер 04 квітня 2024 15:52
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Поліцейські на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл під час евакуації людей (відео) Архівне фото: Поліцейські на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Поліція зазначила, що атака сталася в момент порятунку двох літніх жінок.

"Вдарило за сто метрів від авто", - йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці уточнили, що від ворожого обстрілу ніхто не постраждав. За тиждень поліцейські евакуювали 10 жителів Очеретинської громади.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, минулого місяця українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Пізніше газета The New York Times писала, що наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів.

Як писало РБК-Україна напередодні, наступ РФ на захід від Авдіївки сповільнився, упершись у першу лінію природних перешкод.

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