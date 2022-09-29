Окупанти завдали 4 ракетних удари по Краматорську: 10 поранених (фото)
У четвер, 29 вересня, Краматорськом Донецької області російські окупанти чотири рази вдарили ракетами. Вже відомо про 10 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених", - розповів він.
За його словами, пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби.
Як повідомлялося, у вівторок, 27 вересня, росіяни атакували ракетами Краматорськ та Слов'янськ (Донецька область). Жертв у результаті обстрілів немає.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста. Також в цей день росіяни обстріляли центр Слов’янська. Внаслідок обстрілу постраждало декілька будинків.
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