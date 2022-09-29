Окупанти завдали 4 ракетних удари по Краматорську: 10 поранених (фото)

У четвер, 29 вересня, Краматорськом Донецької області російські окупанти чотири рази вдарили ракетами. Вже відомо про 10 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

За його словами, пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби.

"4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених", - розповів він.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 вересня, росіяни атакували ракетами Краматорськ та Слов'янськ (Донецька область). Жертв у результаті обстрілів немає.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста. Також в цей день росіяни обстріляли центр Слов’янська. Внаслідок обстрілу постраждало декілька будинків.

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