Окупанти обстріляли центр Краматорська: четверо поранених

Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. 4 поранених (1 - у важкому стані)", - йдеться в повідомленні.