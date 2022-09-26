Окупанти обстріляли центр Краматорська: четверо поранених
Фото: окупанти обстріляли центр Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. 4 поранених (1 - у важкому стані)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, буквально 25 вересня російські військові вдарили по Краматорську Донецької області двома ракетами зенітного комплексу С-300.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.