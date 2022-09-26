Росіяни вдень обстріляли центр Слов’янська: мер розповів про наслідки

В понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу постраждало декілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"У Слов'янську знову неспокійно", - заявив Лях. За його словами, під обстріл потрапили райони біля вулиці Барвінківській. Також окупанти вгатили по центру Слов'янська, а саме по вулиці Шевченка та вулиці Ботанічна. "Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав Лях.