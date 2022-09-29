Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Краматорску: 10 раненых (фото)
В четверг, 29 сентября, по Краматорску Донецкой области российские оккупанты четырежды ударили ракетами. Уже известно о 10 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых", - рассказал он.
По его словам, повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы.
Обновлено 12.18. По данным Краматорского городского совета, количество раненых выросло до 12 человек.
Как сообщалось, во вторник, 27 сентября, россияне атаковали ракетами Краматорск и Славянск (Донецкая область). Жертв в результате обстрелов нет.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города. Также в этот день россияне обстреляли центр Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.
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