Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську (фото)

Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)

У вівторок, 27 вересня, росіяни атакували ракетами Краматорськ та Слов'янськ (Донецька область). Жертв внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.

"У нас знову обстріл. Постраждали приватні будинки на вулицям Рилєєва та Валківській", - заявив очільник Слов'янська Вадим Лях. Внаслідок атаки росіян по Краматорську, постраждала промислова зону міста.