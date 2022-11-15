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Оккупанты заселяются в дома местных в Олешках и Новотроицком Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 15 ноября 2022 12:52
Оккупанты заселяются в дома местных в Олешках и Новотроицком Херсонской области Иллюстративное фото: оккупанты заселяются в дома местных в Олешках и Новотроицком Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Херсонской области.

"С временно оккупированных территорий, в частности, из города Олешки и Новотроицкое, в полицию поступают сообщения, что российские военные заселяются в дома местных, отбирают у людей автомобили и охотничье оружие", - сказано в нем.

Кроме того, недавно житель Чернобаевской общины, который вернулся домой, обнаружил там неразорванную мину.

Полиция также получила сообщение от жителя Новой Каховки, что россияне похитили его жену и удерживали ее в пыточный две недели.

Напомним, в Херсонской области обнаружили тела супругов-фермеров, которых захватчики убили во время оккупации.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений оккупантов.

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