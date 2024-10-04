РФ атакувала Кіровоградську область: пошкоджено адмінбудівлю підприємства, є поранений
У ніч на 4 жовтня окупанти атакували Кіровоградську область. Пошкоджено адмінбудівлю підприємства, є поранений.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградську область", - розповів він.
За словами голови ОВА, в Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств.
"Легкі травми отримав працівник підприємства. Відповідні служби працюють", - додав Райкович.
Обстріл РФ по Україні
Російські війська в ніч проти 4 жовтня атакували Україну дронами. У Києві сталася серія вибухів. Працювала ППО, як і на Київщині. Вибухи лунали і в Одесі.
Зокрема, в Києві сталася пожежа в житловій багатоповерхівці. Причиною НП у будинку стало падіння уламків збитої повітряної цілі.
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