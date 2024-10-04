ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО

Украина, Пятница 04 октября 2024 09:30
UA EN RU
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила 9 из 19 дронов-камикадзе во время атаки РФ по Украине 4 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне запустили по Украине в ночь на 4 октября 19 "Шахедов". ПВО сбила девять из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 4 октября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда 19 ударных БПЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

По данным военных, девять ударных БПЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

"7 вражеских беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия РЭБ", - добавили в Воздушных силах.

Атака РФ по Украине

Российсские захватчики в ночь на 4 октября атаковали Украину беспилотниками. В частности, в Киеве во время тревоги из-за угрозы дронов, прогремела серия взрывов. ПВО работала и в столице, и в столичном регионе.

Но без повреждений и пострадавших не обошлось. Так, в Киеве из-за падения обломков дрона произошел пожар в многоэтажке. А в Кировоградской области повреждено админздание на территории предприятия, есть раненый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Война в Украине Дрони
NEWS
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России