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Окупанти запустили 26 дронів-камікадзе: у Генштабі назвали кількість збитих цілей

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Київ, Четвер 20 квітня 2023 06:38
Окупанти запустили 26 дронів-камікадзе: у Генштабі назвали кількість збитих цілей Фото: війська РФ вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе, 21 із них збили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе типу "Шахед-136", 21 з них був збитий силами української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу "Шахед-136". 21 з них знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що російські війська здійснили 69 обстрілів за допомогою реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, що мешканці Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. В цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що вчора ввечері, 19 квітня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Незабаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Дніпрі вже є збиті "Шахеди". Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили про 10 збитих БПЛА.

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