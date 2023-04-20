ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили ППО на південно-східному напрямку збили 10 "Шахедів", - Повітряні сили ЗСУ

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 квітня 2023 00:55
Сили ППО на південно-східному напрямку збили 10 "Шахедів", - Повітряні сили ЗСУ Фото: сили ППО знищили понад 10 ворожих дронів-камікадзе (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 20 квітня, знищили 10 ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Поки соцмережі розважаються мемами з тарілками, що літають, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних.

Повідомляється, що цієї ночі противник знову атакує територію України ударними дронами та керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, було запущено 11 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що мешканці Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. В цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що вчора ввечері, 19 квітня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Незабаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Дніпрі вже є збиті "Шахеди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Над Києвом та областю бачили яскравий спалах. Що відомо
Над Києвом та областю бачили яскравий спалах. Що відомо
DAILY
Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу