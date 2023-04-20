Сили ППО на південно-східному напрямку збили 10 "Шахедів", - Повітряні сили ЗСУ
Українські сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 20 квітня, знищили 10 ворожих дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Поки соцмережі розважаються мемами з тарілками, що літають, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних.
Повідомляється, що цієї ночі противник знову атакує територію України ударними дронами та керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, було запущено 11 дронів-камікадзе.
Нагадаємо, що мешканці Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. В цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Також ми писали, що вчора ввечері, 19 квітня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Незабаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Дніпрі вже є збиті "Шахеди".
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