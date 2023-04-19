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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

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Україна, Середа 19 квітня 2023 22:17
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу Фото: Україною шириться повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 квітня, увечері в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 22:20 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Також її оголошено вже кілька місяців у тимчасово окупованому Криму та Луганській області.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Тим часом Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації повідомляє, що у небі над Київською областю виявили повітряну ціль.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші - нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Дніпрі вже є збиті "Шахеди".

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