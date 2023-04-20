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Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: в Генштабе назвали количество сбитых целей

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Киев, Четверг 20 апреля 2023 06:38
Оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе: в Генштабе назвали количество сбитых целей Фото: войска РФ ударили по Украине 26 дронами-камикадзе, 21 из них сбили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа "Шахед-136". 21 из них уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что российские войска совершили 69 обстрелов с помощью реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, что жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что вчера вечером, 19 апреля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вскоре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Днепре уже есть сбитые "Шахеды". Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили о 10 сбитых БПЛА.

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