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Окупанти запускали по Україні ракети з Новоросійська, носій навіть не вивели з бухти

Одеса, Четвер 28 вересня 2023 07:20
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Окупанти запускали по Україні ракети з Новоросійська, носій навіть не вивели з бухти Фото: окупанти під час останніх атак запускали по Україні ракети з Новоросійська (twitter com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія під час однієї з останніх атак запускала ракети по Україні з Новоросійська. При цьому носій навіть не вивели з бухти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пояснила речниця, російські окупанти, ймовірно, поспіхом готуються до атак. Тому під час однієї з останніх атак не вивели з бухти Новоросійська ракетоносій.

"Це наражає на небезпеку особовий склад. Очевидно, що планування операції було досить сумбурним. Це може бути пов’язане з тим, що у ЧФ РФ йде певна пертурбація у командуванні", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти намагаються тримати свої військові кораблі подалі від зони дії української протиповітряної оборони. Ракетоносії є, вони споряджені у пунктах базування.

Нічна атака росіян

Цієї ночі, 28 вересня, російська армія вчергове атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

На півдні та центрі України працювала протиповітряна оборона. Як зазначила Наталія Гуменюк, атака була масованою. Сили ППО збили понад 30 "шахедів".

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