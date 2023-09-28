Оккупанты запускали по Украине ракеты из Новороссийска, носитель даже не вывели из бухты
Россия во время одной из последних атак запускала ракеты по Украине из Новороссийска. При этом носитель даже не вывели из бухты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Как объяснила спикер, российские оккупанты, вероятно, наспех готовятся к атакам. Поэтому во время одной из последних атак не вывели из бухты Новороссийска ракетоноситель.
"Это подвергает опасности личный состав. Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным. Это может быть связано с тем, что в ЧФ РФ идет определенная пертурбация в командовании", - сказала Гуменюк.
Спикер добавила, что оккупанты пытаются держать свои военные корабли подальше от зоны действия украинской противовоздушной обороны. Ракетоносители есть, они снабжены в пунктах базирования.
Ночная атака россиян
Этой ночью, 28 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Украину. Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.
На юге и в центре Украины работала противовоздушная оборона. Как отметила Наталья Гуменюк, атака была массированной. Силы ПВО сбили более 30 "шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.