У частині України оголосили повітряну тривогу. Є загроза дронів і ракет
Повітряна тривога була оголошена сьогодні ввечері, 27 вересня, в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили.
Повітряні сили повідомляють, що в повітряному просторі Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей зафіксували дрони-камікадзе "Шахед".
Також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях є ракетна загроза.
Остання масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, що минулої ночі, 26 вересня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами", випустивши 38 дронів-камікадзе. З них силам ППО вдалося збити 26.
Найбільше під час атаки постраждала Одещина, ворог спрямував удари по портовій інфраструктурі Подунав'я та міжнародному пункту пропуску на кордоні України з Румунією.
Крім того, БПЛА були націлені на Черкаську та Миколаївську області. А Кривий Ріг потрапив під ракетний удар.
Всі подробиці нічної атаки РФ проти України в ніч на 26 вересня та її наслідки дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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