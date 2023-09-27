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У частині України оголосили повітряну тривогу. Є загроза дронів і ракет

Україна, Середа 27 вересня 2023 22:11
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У частині України оголосили повітряну тривогу. Є загроза дронів і ракет Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Повітряна тривога була оголошена сьогодні ввечері, 27 вересня, в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили.

У частині України оголосили повітряну тривогу. Є загроза дронів і ракет

Повітряні сили повідомляють, що в повітряному просторі Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей зафіксували дрони-камікадзе "Шахед".

Також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях є ракетна загроза.

Остання масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі, 26 вересня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами", випустивши 38 дронів-камікадзе. З них силам ППО вдалося збити 26.

Найбільше під час атаки постраждала Одещина, ворог спрямував удари по портовій інфраструктурі Подунав'я та міжнародному пункту пропуску на кордоні України з Румунією.

Крім того, БПЛА були націлені на Черкаську та Миколаївську області. А Кривий Ріг потрапив під ракетний удар.

Всі подробиці нічної атаки РФ проти України в ніч на 26 вересня та її наслідки дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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