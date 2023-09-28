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Сили ППО збили вночі понад 30 ударних дронів, - Гуменюк

Одеса, Четвер 28 вересня 2023 06:40
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Сили ППО збили вночі понад 30 ударних дронів, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила понад 30 "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ворог спрямував кілька груп ударних дронів з різних напрямків. За її словами, фактично вздовж всього південного напрямку працювала протиповітряна оборона, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк.

Атака на Україну

Варто зазначити, що повітряну тривогу на півдні України оголосили ввечері 27 вересня. Відбої оголосили лише після 4:00.

Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. У мережі повідомляли про вибухи через роботу ППО.

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