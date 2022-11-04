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Окупанти "запровадили" цілодобову комендантську годину в Херсоні

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П'ятниця 04 листопада 2022 17:31
Окупанти "запровадили" цілодобову комендантську годину в Херсоні Фото: окупанти "запровадили" цілодобову комендантську годину в Херсоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти "запровадили" цілодобову комендантську годину у тимчасово окупованому Херсоні. Нібито їм це необхідно для "захисту" міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

"У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години, цілодобово, для того, щоб ми могли відстояти наше місто", - заявив так званий "очільник" окупованого Херсона Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін вірить у те, що ЗСУ зможуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично.

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