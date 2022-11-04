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Оккупанты "ввели" круглосуточный комендантский час в Херсоне

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Пятница 04 ноября 2022 17:31
Оккупанты "ввели" круглосуточный комендантский час в Херсоне Фото: оккупанты "ввели" круглосуточный комендантский час в Херсоне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты "ввели" круглосуточный комендантский час во временно оккупированном Херсоне. Вроде бы им это необходимо для "защиты" города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - заявил так называемый "глава" оккупированного Херсона Кирилл Стремоусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Между тем, министр обороны США Ллойд Остин верит в то, что ВСУ смогут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку они работают эффективно и методично.

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