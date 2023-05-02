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Окупанти у Запорізькій області посилюють поліцейський режим, - Генштаб

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Київ, Вівторок 02 травня 2023 06:49
Окупанти у Запорізькій області посилюють поліцейський режим, - Генштаб Фото: окупанти у Запорізькій області посилюють поліцейський режим (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, у населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацький загарбники заборонили в'їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми із стільниковим зв'язком російських операторів на відміну від сталого зв'язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ цей факт пояснює результатами ударів, які завдають Збройні сили України.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі (Донецька область) загарбники запустили роботу фейкових "призовних комісій", необхідних для проведення мобілізації.

Також повідомлялося, що викладачі окупованих маріупольських "університетів" отримали повідомлення про те, що вони мають повідомити студентів про необхідність стати на військовий облік.

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