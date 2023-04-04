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В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

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Маріуполь, Вівторок 04 квітня 2023 13:02
В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів Фото:В Маріуполі можуть мобілізують студентів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, про те що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Маріупольську міську раду

В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

"Таким чином, росіяни можуть готувати підгрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності" -, зазначають у Маріупольській міській раді.

Раніше ми писали про те, що Росія готується мобілізувати 400 тисяч людей, так званих добровольців.

Також нагадаємо, що окупанти у Маріуполі хочуть визнати понад 660 будинків "безхазяйними" та передати армії РФ.

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Маріуполь Мобілізація в Росії
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