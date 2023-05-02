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Оккупанты в Запорожской области усиливают полицейский режим, - Генштаб

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Киев, Вторник 02 мая 2023 06:49
Оккупанты в Запорожской области усиливают полицейский режим, - Генштаб Фото: оккупанты в Запорожской области усиливают полицейский режим (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Млечное захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами ударов, которые наносят Вооруженные силы Украины.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) захватчики запустили работу фейковых "призывных комиссий", необходимых для проведения мобилизации.

Также сообщалось, что преподаватели оккупированных мариупольских "университетов" получили уведомления о том, что они должны известить студентов о необходимости встать на военный учет.

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