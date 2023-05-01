В Маріуполі окупанти запустили роботу "призовних комісій" для мобілізації, - міськрада
В окупованому Маріуполі (Донецька область) загарбники запустили роботу фейкових "призовних комісій", які потрібні для проведення мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
"Наказ про створення таких "комісій" підписав ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Документ вже розміщено на "офіційних" каналах окупаційної "адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Маріупольський міський голова Вадим Бойченко зазначив, що спочатку російські окупанти принесли в Донецьку область війну, зруйнували її міста та села, вбили десятки тисяч мирних жителів, зробили їх заручниками обставин, а тепер хочуть зробити з них резервістів.
Потім планується кидати їх на фронт у якості гарматного м'яса. За його словами, Росія вже довела всьому світові, що життя людей для неї нічого не варте, це лише ресурс для ведення кровавої та загарбницької війни.
До серпня в окупованому місті триватиме "призов" чоловіків 1996-2005 років народження. При цьому так звані "місцеві адміністрації" мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю.
Нагадаємо, що викладачі окупованих маріупольських "університетів" отримали сповіщення, про те що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.
Раніше ми писали про те, що Росія готується мобілізувати 400 тисяч людей, так званих добровольців.
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