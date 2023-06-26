Окупанти у Запорізькій області обіцяють гроші за оформлення російських паспортів дітям

Російські загарбники загострюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що російсько-окупаційна адміністрація продовжує імітувати так звані виплати материнського капіталу окремим представникам тимчасово окупованих територій Запорізької області, які все ж оформили ворожі паспорти своїм дітям.

Розмір зазначеної виплати повинен становити нібито 586,9 тисячі рублів на першу дитину і відповідно на другу по 775,6 тисячі рублів.

За даними українського підпілля, під час оформлення документів для отримання такого "сертифікату" спостерігаються ознаки корупційної діяльності. Тобто, представники російської влади видають псевдодокументи для оформлення тільки певним особам, які є членами своєї родини або близькими друзями.

Примусова паспортизація РФ

З початку свого вторгнення на територію України Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства. Однак українці не погоджуються отримувати паспорт РФ, і через це на окупованих територіях починається терор.

Російські військові вдаються як до погроз, так і до шантажу.

Так, на окупованих територіях Запорізької області росіяни почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта РФ.

Також загарбники на окупованих територіях звільняють освітян, які відмовились від російського паспорта.