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Оккупанты в Запорожской области обещают деньги за оформление российских паспортов детям

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Запорожская область, Понедельник 26 июня 2023 19:31
Оккупанты в Запорожской области обещают деньги за оформление российских паспортов детям Фото: оккупанты в Запорожской области обещают деньги за оформление российских паспортов детям (twitter.com/pushilindenis)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российско-оккупационная администрация продолжает имитировать так называемые выплаты материнского капитала отдельным представителям временно оккупированных территорий Запорожской области, которые оформили вражеские паспорта своим детям.

Размер указанной выплаты должен составлять якобы 586,9 тысяч рублей на первого ребенка и соответственно на второго по 775,6 тысяч рублей.

По данным украинского подполья, при оформлении документов для получения такого "сертификата" наблюдаются признаки коррупционной деятельности. То есть представители российских властей выдают псевдодокументы для оформления только определенным лицам, которые являются членами своей семьи или близкими друзьями.

Принудительная паспортизация РФ

С начала вторжения на территорию Украины Россия ведет захватнические действия и заставляет людей отказываться от украинского гражданства. Однако украинцы не соглашаются получать паспорт РФ, и поэтому на оккупированных территориях начинается террор.

Российские военные прибегают как к угрозам, так и к шантажу.

Так, на оккупированных территориях Запорожской области россияне начали минировать частные земельные участки отказавшихся от паспорта РФ.

Также захватчики на оккупированных территориях увольняют педагогов, отказавшихся от российского паспорта.

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