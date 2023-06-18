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В Запорізькій області росіяни за відмову від паспорта РФ мінують будинки, - Генштаб

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Запорізька область, Неділя 18 червня 2023 19:44
В Запорізькій області росіяни за відмову від паспорта РФ мінують будинки, - Генштаб Фото: росіяни мінують приватні будинки в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На окупованих територіях Запорізької області Росіяни почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними Генштабу, в населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню", - додали в штабі.

Примусова паспортизація РФ

З початку свого вторгнення на територію України Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства. Однак українці не згодні приймати громадянство РФ, і через це на окупованих територіях починається терор.

Російські військові вдаються як до погроз, так і до шантажу.

Нагадаємо, що росіяни готують нову пастку для українців на тимчасово окупованій території. Вона пов'язана з роздачею паспортів РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином. Українці, які були вимушені це зробити, є жертвами злочину.

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