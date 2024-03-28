Буданов: в Росії є підрозділи, які займаються "промивкою" мізків в окупації

В Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України Кирила Буданова під час Kyiv Stratcom Forum 2024 .

"У Росії є абсолютно небульварне, як то кажуть, поняття, це офіційне поняття - “інформаційна ізоляція”. Для цього створені відповідні підрозділи. Вони точно є в системі Міноборони (Міністерства оборони Росії, - ред.). Вони діють у районах бойових дій, вони є у багатьох різних гілках влади", - розповів Буданов.

Як пояснив керівник ГУР, головним завданням вищезгаданих підрозділів є відрізання населення від правдивої інформації. З цим реально боротись на підконтрольних територіях України, але в окупації - неможливо.

"І це теж буде великою проблемою після їх звільнення (тимчасово окупованих територій, - ред.). Бо “промивка” мозку йде досить таки серйозна", - додав керівник ГУР.

Російська дезінформація

Варто пояснити, що під час війни ворог також застосовує дезінформацією з метою виклику панічних настроїв у населення. Як приклад, повідомлення про нібито підготовку 350-тисячної російської армії до наступу на Харків, яке не відповідає дійсності.

Також в анонімних Telegram-каналах поширювалась інформація про підготовку Росії до нових атаки проти України. Деякі ЗМІ поширили інформацію, що ворог може одночасно випустити 200-250 повітряних цілей.

На початку лютого колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігав про те, що російська пропаганда також використовуватиме тему виборів президента.