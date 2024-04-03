Оккупанты в Запорожской области месяцами не платят зарплату бюджетникам, - ОВА

Оккупанты в Запорожской области месяцами не платят зарплаты местным бюджетникам и коммунальщикам. Со всеми жалобами их отправляют к "силовикам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

Он добавил, что сотрудники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают выплаты от захватчиков.

"Людей, которые справедливо возмущаются, высокопоставленные коллаборационисты посылают в "прокуратуру" и "следком", - написал Федоров.

По его словам, силовики приходят на предприятия, проводят "беседы", собирают информацию о людях и ничего не делают. А бюджетники продолжают месяцами жить без зарплаты.

Что происходит на оккупированных территориях