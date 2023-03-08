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Окупанти в Запорізькій області крадуть у фермерів зерно, - Генштаб

Фото: Окупанти в Запорізькій області крадуть у фермерів зерно (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області крадуть зерно у фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Зборойних сил України.

Зазначається, що "у населеному пункті Улянівка Васильківського району за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району".

У Генштабі ЗСУ вказують, що загабники під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто крадуть зерно.

Нагадаємо, у 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

До слова, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

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Запорожская областьВійна Росії проти України