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Оккупанты в Запорожской области воруют у фермеров зерно, - Генштаб

Фото: Оккупанты в Запорожской области воруют у фермеров зерно (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области воруют зерно у фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что "в населенном пункте Уляновка Васильковского района по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно с близлежащих сельских хозяйств и ферм района".

В Генштабе ВСУ указывают, что захватчики под видом покупки по значительно заниженным ценам просто воруют зерно.

Напомним, в 2022 году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

К слову, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, помогающих похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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