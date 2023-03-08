Оккупанты в Запорожской области воруют у фермеров зерно, - Генштаб

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области воруют зерно у фермеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что "в населенном пункте Уляновка Васильковского района по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно с близлежащих сельских хозяйств и ферм района".
В Генштабе ВСУ указывают, что захватчики под видом покупки по значительно заниженным ценам просто воруют зерно.
Напомним, в 2022 году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.
К слову, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, помогающих похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.