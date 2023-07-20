Окупанти закривали рух Кримським мостом, лунала повітряна тривога

Окупанти перекривали рух Кримським мостом. Також на ньому вдруге за день лунала повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

"Повітряна тривога. Усім залишити міст", - йшлося у повідомленні, яке було чути не лише на самому мості, а й у різних районах тимчасово окупованої Керчі.

Після перекриття руху Кримським мостом всі машини розгорнули у зворотному напрямку. Про причини заборони руху автомобільного транспорту не повідомляється.

Через 12 хвилин було повідомлено про відновлення руху через міст. Повідомлялося, що на мосту нібито проводили навчання.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, на Кримському мості знову пролунали вибухи . Як з'ясувалося пізніше, причиною їх була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-Морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.