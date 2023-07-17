У Росії планують відновити Кримський міст не раніше листопада

Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після сьогоднішньої атаки до 1 листопада.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

За його словами, до кінця доби нібито планується завершити зміцнення опори моста та запустити рух у тестовому режимі. Після цього по одній смузі хочуть пустити легковий транспорт.

"Попередньо, плануємо відновити двосторонній рух з одного боку 15 вересня, рух з другого боку - до 1 листопада", - заявив віце-прем'єр країни-агресора.

Він також додав, що "після огляду водолазів" опори моста нібито перебувають у нормальному стані.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна в Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.