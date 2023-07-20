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Оккупанты закрывали движение по Крымскому мосту, звучала воздушная тревога

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Четверг 20 июля 2023 23:45
Оккупанты закрывали движение по Крымскому мосту, звучала воздушная тревога Фото: оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту. Также на нем второй раз за день звучала воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

"Воздушная тревога. Всем покинуть мост", - говорилось в сообщении, которое было слышно не только на самом мосту, но и в разных районах временно оккупированной Керчи.

После перекрытия движения по Крымскому мосту все машины развернули в обратном направлении. О причинах запрета движения автомобильного транспорта не сообщается.

Спустя 12 минут, было сообщено о возобновлении движения через мост. Сообщалось, что на мосту якобы проводились учения.

Атака на Крымский мост

Напомним, в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту снова раздались взрывы. Как выяснилось позже, причиной их была атака.

По информации источников РБК-Украина в Службе безопасности Украины, ее организовали сотрудники СБУ вместе с Военно-Морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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Крим Крымский мост Вторжение России в Украину воздушная тревога
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