Окупанти на захоплених територіях ввели штрафи за продаж товарів за гривню

Окупанти посилили відповідальність за обіг національної української валюти. Тепер за продаж товарів у гривні передбачено штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначає Центр, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублем та ігнорують заборону обігу гривні. Тому російські військові з початку року запровадили рейди по торгових точках, де приймають гривню.

"З 1 січня ворог почав рейди по магазинах, які приймають українську валюту. Також окупанти затримали валютників, як здійснювали обмін. Крім того, під час обшуків вилучають термінали українських банків", - розповідає ЦНС.

Проте жодні заходи не допомагають, тож, "окупаційна влада" впровадила штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

ЦНС нагадує, що окупанти з 1 січня заборонили обіг гривні, адже намагаються взяти під контроль мешканців тимчасово окупованих територій. Тому прагнуть зробити їх залежними від виплат в рублях і таким чином підвищити рівень паспортизації.

"Бо саме російський паспорт є необхідною умовою отримання виплат", - пояснює Центр.

І додає: ця історія наявно ілюструє справжній ступінь підтримки окупантів місцевими мешканцями, а не ті цифри, які малюють росіяни на псевдореферендумах.