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Російська ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 19:27
Російська ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області Фото: російське ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські спецслужби почали проводити перевірку українців на окупованих територях Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За даними відомства, росіяни починають посилювати фільтраційні заходи на захоплених територіях. Окрім цього окупанти почали масово перевіряти місцеве населення.

"Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ російської федерації", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що російські окупанти готують нову хвилю фільтраційних перевірок на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, ми писали, що окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу, для покращення демографії.

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