На захоплених територіях окупанти продовжують вилучати гривню

Російські окупанти продовжують "полювати" на українську валюту на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначає Центр, окупанти блокують можливість розраховуватися за товар і послуги гривнею, тому місцеві мешканці на захоплених територіях змушені обмінювати національну валюту на рублі. Проте курс обміну, встановлений окупантами, дуже невигідний.

"У Бердянську окупанти провели рейд по валютниках міста, аби позбавити мешканців міста можливості збувати гривню. Росіяни вирішили заблокувати валютники, які міняють валюту за ринковим курсом. Таким чином ворог хоче збільшити залежність місцевих від окупаційних виплат. Це має дозволити підвищити "паспортизацію", адже наявність російського паспорта - єдина можливість отримувати соціальні виплати ворога", - уточнюють у ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає ігнорувати співпрацю з ворогом й за можливості виїхати з тимчасово окупованих територій.